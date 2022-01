Paola Turci chi è, età, dove è nata, marito, figli, Francesca Pascale, vita privata, incidente e biografia

Chi è Paola Turci: età, dove è nata, marito, figli, Francesca Pascale, vita privata, incidente e biografia della cantante questa sera, 24 gennaio, ospite di Fiorella Mannoia a La Versione di Fiorella, programma in onda su Rai3.

Dove e quando è nata, età e biografia di Paola Turci

Paola Turci è nata il 12 settembre del 1964 a Roma (età 57 anni). Sin da bambina si appassiona alla musica, e tenta già da adolescente di portare avanti la sua passione esibendosi in alcuni locali della sua città. Dopo l’incontro con Mario Castelnuovo, firma il suo primo contratto discografico e partecipa per la la prima volta al Festival di Sanremo 1986, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “L’uomo di ieri”, scritto dallo stesso Castelnuovo. Negli anni ’80 vince ben tre Premi della Critica consecutivi grazie alle canzoni che porta a Sanremo: Primo Tango, Sarò Bellissima e Bambini.

La sua carriera in ascesa viene bruscamente interrotta da un tragico incidente stradale nel 1993 che la porta a dover subire numerose operazioni. Un evento che non la ferma e che la porta ad essere una delle cantautrici più conosciute in Italia, con all’attivo 15 album registrati in studio.

L’incidente stradale del 1993

L’incidente stradale è avvenuto il 15 agosto del 1993 sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, all’altezza del casello di Torano Castello. Paola Turci era al volante della Saab 900 Cabrio di un’amica che l’accompagna, diretta nel Golfo di Policastro per un concerto. Rimane gravemente ferita al volto e all’occhio destro. L’occhio viene salvato soltanto grazie all’intervento dei medici e ben dodici interventi chirurgici successivi, mentre il volto riceverà ben cento punti di sutura. La Turci si rimetterà a lavoro poche settimane dopo, tornando ad esibirsi per una decina di concerti servendosi di un’acconciatura adatta a nasconderne le ferite.

Marito, figli e Francesca Pascale, la vita privata di Paola Turci

Negli anni 1990 è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 Paola Turci ha poi sposato ad Haiti il giornalista Andrea Amato. La coppia però si separa nel 2012. Nell’estate 2020, però, la cantante viene avvistata su uno yatch al largo del Cilento, in compagnia della nota ex-fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale. La cantante e la Pascale non hanno mai confermato di avere una relazione, ma non l’hanno neanche smentita, lasciando così la voce avesse seguito. Non ha figli e rivendica la sua decisione, specificando che dovrebbe essere una scelta non recriminabile a nessuna donna.