Paola Turci chi è, età, incidente, marito, compagna, Francesca Pascale, Instagram, vita privata

Chi è Paola Turci, età, incidente, marito, compagna, Francesca Pascale, Instagram, vita privata. La cantante Paola Turci è intatti tra gli ospiti di Propaganda, lo storico programma di Diego Bianchi in onda ogni venerdì sera su La7 in prima serata.

Dove e quando è nata, età e biografia di Paola Turci

Paola Turci e nata a Roma il 12 settembre del 1964 e ha 56 anni età. E’ una cantante e cantautrice italiana. I suoi esordi musicali risalgono alla metà degli anni 1980, non ancora ventenne, quando inizia a esibirsi in alcuni locali della movida romana. Paola Turci va al Festival di Sanremo nelle edizioni 1987 e 1988, rispettivamente con Primo tango e Sarò bellissima, che le valgono entrambe il Premio della Critica tra le Nuove proposte. Sempre nel 1988 pubblica il suo disco d’esordio, Ragazza sola, ragazza blu.

Dopo anni di album e successi nel febbraio 2017 ha partecipato al sessantasettesimo Festival di Sanremo con il brano Fatti bella per te, piazzandosi al quinto posto. Il brano anticipa il dodicesimo album in studio di Paola Turci, intitolato Il secondo cuore e pubblicato il 31 marzo 2017. Dal 18 novembre 2017 partecipa alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi come insegnante e membro della commissione di canto. Qui il suo profilo Instagram ufficiale.

L’incidente di Paola Turci

Alle 06:30 del 15 agosto 1993, mentre è al volante della Saab 900 Cabrio di un’amica, che la accompagna seduta dietro, diretta nel Golfo di Policastro per un concerto, Paola Turci rimane vittima di un terribile incidente stradale sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ne esce con gravi ferite e il volto parzialmente sfigurato dall’impatto. L’occhio destro viene salvato soltanto grazie all’intervento dei medici e ben dodici interventi chirurgici successivi, mentre il volto riceverà ben cento punti di sutura.

Nonostante il trauma per un evento comunque destinato a segnarla interiormente, Paola Turci decide di riprendere i propri impegni professionali soltanto poche settimane dopo il suo ricovero, tornando ad esibirsi per una decina di concerti e servendosi anche di un’acconciatura adatta a nasconderne le ferite. Solo diversi anni dopo tornerà a parlare apertamente dell’incidente, ricordando che fino a quel momento aveva vissuto con “un senso di onnipotenza incredibile” e ammettendo di essere stata distratta alla guida dal telefono.

Marito, Francesca Pascale e vita privata di Paola Turci

Paola Turci negli anni 1990 è stata sentimentalmente legata al tennista Paolo Canè. Il 2 luglio 2010 Paola Turci ha sposato Andrea Amato, giornalista di R101. Matrimonio celebrato ad Haiti, nella cappella dell’Ospedale St. Damien. La coppia si è separata nel 2012.

Ha reso noto che durante la propria vita le sono state attribuite relazioni sentimentali con Gianna Nannini e Francesca Pascale. Proprio con la Pascale, ex fidanzata di Berlusconi, c’è la foto del bacio tra le due nella scorsa estate. Riguardo al proprio orientamento sessuale ha affermato: “Sono lesbica e anche etero. Bisessuale? Chi lo sa. Nelle etichette non c’è evoluzione. Sono quella che sono, se mi piace una donna, sto con una donna”.