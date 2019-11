ROMA – Paola Vinciguerra è morta a Roma. Aveva 68 anni. Psicoterapeuta, presidente Eurodap (Associazione europea disturbi da attacchi di panico) e direttore scientifico di Bioequilibrium. Aveva 68 anni. Specializzata in diverse tecniche di approccio al paziente (psicoterapia, analisi bioenergetica, gestalt, terapia individuale e di gruppo, training autogeno, Emdr, mindfulness) ha partecipato a numerose conferenze, eventi divulgativi e trasmissioni televisive – come La Vita in Diretta – e radiofoniche su argomenti riguardante temi psicologici e sociologici.

Come racconta l’AdnKronos, la Vinciguerra ha firmato numerosi articoli scientifici e divulgativi e testi monografici. I funerali si terranno domani, sabato 23 novembre, a Roma, alle 11, alla chiesa di San Gioacchino in Prati.

La Vinciguerra aveva collaborato con l’Unione nazionale consumatori sui temi della ludopatia, della digital addiction. “In situazioni come queste -dichiara in una nota il presidente dell’Unc, Massimiliano Dona – al dolore per la scomparsa di figure così importanti si affianca un fortissimo senso di riconoscenza. Paola Vinciguerra ha illuminato con la sua professionalità molte delle iniziative realizzate dall’Unione nazionale consumatori, portando nella nostra organizzazione una ineguagliabile carica propulsiva. Non è stata soltanto una guida preziosa nelle problematiche delle dipendenze, ma anche fonte di ispirazione durante corsi di team building interni”. “Quando penso a Paola – conclude Dona – piuttosto che al lavoro fatto insieme (a cominciare dai libri scritti a quattro mani) penso al lascito di consapevolezza che ci ha donato: tutto il team di Unc si stringe ai familiari, in particolare al marito Valdo e alla figlia Eleonora”.

Fonte: ADNKRONOS.