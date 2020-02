ROMA – Sky Tg24 ospita Laura Boldrini e il giornalista sportivo Mediaset Paolo Bargiggia, da sempre su posizioni sovraniste, su Twitter definisce i colleghi dei talebani:

“I Talebani di @SkyTG24 – scrive Bargiggia – stanno ospitando @lauraboldrini e, invece di fare informazione con la finestra di approfondimento, attaccano @LegaSalvini su qualsiasi cosa. Ma che trasmissione è? Nemmeno Goebbels avrebbe fatto una roba del genere…#zerorispettopergliitaliani”.

Le parole di Matteo Salvini.

“Abbiamo avuto segnalazione – ha detto Salvini ieri durante un comizio a Roma – che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l’interruzione di gravidanza. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere per sé e per la sua vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile“.

“Se ritengo che le donne che abortiscono siano incivili? Se si arriva alla settima interruzione di gravidanza – le parole di Salvini – significa che si sbaglia stile di vita. Sono d’accordo con i medici che dicono che la donna è libera di scegliere ma se in poco tempo si viene a chiedere la settima interruzione di gravidanza…bisogna spiegarle come ci si comporta”.

La replica di Sara Manfuso a Salvini.

“Matteo Salvini, che ca**o ne sai della vita di una donna – le parole di Sara Manfuso, ex modella e presidente dell’associazione no profit Io Così – per dire cosa deve o non deve fare, dei suoi drammi e dei suoi dolori? O forse vuoi lasciar intendere che chi ricorre all’aborto – superando la soglia da te indicata – lo fa perché ‘amante del genere’”

Fonte: Twitter.