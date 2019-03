ROMA – Il giornalista sportivo di “Mediaset” Paolo Bargiggia su Twitter se la prende con chi ieri, venerdì 15 marzo, ha manifestato per il clima. “Tutti strumentalizzati e globalisti” scrive Bargiggia riprendendo una foto in cui si vede una piazza sporca. Piazza che sarebbe stata lasciata sporca dai manifestanti ambientalisti che ieri hanno manifestato contro i cambiamenti climatici. Bargiggia, evidentemente, voleva evidenziare una contraddizione. Ma la foto, come spiegato già da “Open”, è una foto fake.

Qualcuno, su Twitter, lo fa notare a Bargiggia. E lui non la prende benissimo.

Tutti strumentalizzati e globalisti. https://t.co/a7f4k2BI5u — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

A Pavia, la monnezza in centro l’ho vista con i miei occhi. Quindi pregasi non rompere i coglioni! Siete più fake voi nella vita della foto in questione… https://t.co/Td2Gv0uI1p — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

Persino inutile rispondere a sti bambocci radical chic… https://t.co/HABauQxll5 — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

Tu sei un fake! Immondizia e plastica ce n’era dappertutto…foto o non foto… https://t.co/YKa4Y5znxo — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

No. Giornalaio. Ho un’edicola. Se vuoi ti faccio venire a portare i giornali. Ma temo che, cosi stupido, tu non ce la possa fare… https://t.co/N99zVfD5wC — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

Tu guarda le foto, ii lo schifo in strada: tu guardi le figurine io la realtà… https://t.co/dpDPzivH7r — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) 16 marzo 2019

