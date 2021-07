Paolo Beldì, è morto il regista televisivo. Aveva 66 anni. Lavorò con Fabio Fazio e Adriano Celentano

È morto all’età di 66 anni il regista televisivo Paolo Beldì. Il regista negli anni lavorò anche con Fabio Fazio e Adriano Celentano.

Beldì ha firmato la regia di tre edizioni del Festival di Sanremo (1999, 2000 e 2006) e di molto programmi di Fabio Fazio, tra cui, dal 1993 al 2009 anche Quelli che il calcio.

Paolo Beldì, è morto il regista televisivo. Aveva 66 anni. A dare l’allarme un’amica di Novara

Come riporta La Stampa, Beldì è stato trovato morto ieri sera, venerdì 2 luglio, nella sua casa di Stresa. A dare l’allarme un’amica di Novara, che non riusciva a contattarlo.

La prima reazione di cordoglio è arrivata, poco dopo la notizia della scomparsa, da Gabriele Corsi, del Trio Medusa. “Si piange sempre tantissimo quando ti lascia qualcuno con cui hai riso moltissimo. Ciao Paolo, dai tu “lo studio libero”. E buon viaggio”, ha scritto su Twitter il comico e conduttore.

Paolo Beldì, è morto il regista televisivo. Quando raccontò i suoi esordi in tv

“Mio padre era un noto pubblicitario di Novara, suoi gli spot di Pavesini e Bialetti, ma da giovane identificavo la pubblicità come simbolo della massificazione — aveva raccontato in un’intervista —; così dopo gli esordi a Radio Azzurra e a Onda Novara, dove quasi per caso scoprii che facevo ridere, entrai ad Antenna 3 grazie a Beppe Recchia. Mi misero a fare fotocopie e fu la mia fortuna. Potevo girare per gli studi e quando incrociavo un tecnico, un operatore o un montatore mi facevo spiegare trucchi che mi sarebbero serviti per il futuro. In quegli anni conobbi Walter Chiari, Teo Teocoli, Enzo Tortora”.