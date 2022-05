Paolo Belli chi è: moglie Deanna, figli, vita privata, età, peso, altezza e carriera del cantante. Belli è tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Dalle ore 14:00 su Rai 1. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nato, età, peso e altezza di Paolo Belli

Paolo Belli è nato il 21 marzo del 1962 a Formigine, in provincia di Modena. Ha 59 anni. Lavora sia come cantante che come conduttore televisivo. E’ alto 170 cm per un peso forma di 60 kg.

La moglie e i figli, la vita privata di Paolo Belli

Belli è sposato da 30 anni con una donna di nome Deanna, che è stata sempre lontana dai riflettori. La coppia non ha avuto figli ma ha scelto di adottarne Vladik, un ragazzo originario della Bielorussia. Il ragazzo, una volta cresciuto, pur essendo molto legato ai suoi genitori adottivi, ha deciso di tornare nel suo Paese natale per convivere con la fidanzata. “Ha deciso di tornare in Bielorussia perché ha seguito il suo cuore. Si è innamorato di una bellissima ragazza bielorussa e se lui è felice lo sono anch’io. Spero sia finalmente quella giusta, perché è sempre stato un po’ farfallone”.

La carriera di Paolo Belli

Dal 2000 è co-conduttore del programma Torno Sabato e dal 2005 di Ballando con le stelle. Nel 2012 è con Milly Carlucci nello spin-off di Ballando con le stelle, Ballando con te. Oggi è tra gli ospiti di “Oggi è un altro giorno” su Rai 1.