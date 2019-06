ROMA – In occasione del compleanno di Paolo Bonolis, la moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato su Instagram un video con una dedica dolcissima al suo compagno.

“Auguri grande uomo. Un volto in un mondo di maschere. Un uomo che non ha bisogno di gonfiare il petto e di alzare i toni per avere ragione. Il più bravo conduttore televisivo che conosca e un uomo che non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa rendendo la propria donna indipendente economicamente e come persona. Un uomo che è padre di 5 figli per i quali rinuncia quotidianamente alla sua tanto agognata “ solitudine””. Parole che per una volta non hanno attirato critiche sulla moglie del conduttore. (fonte INSTAGRAM)