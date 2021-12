Paolo Bonolis chi è: età, dove e quando è nato, la moglie, i figli, vita privata, primo matrimonio, il libro. Il conduttore Mediaset sarò ospite insieme alla moglie Sonia Bruganelli a Verissimo nella puntata di domenica 5 dicembre.

Dove e quando è nato: età, altezza, biografia di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è nato a Roma il 14 Giugno 1961. Il conduttore ha quindi 60 anni. Il suo segno zodiacale è Gemelli. Bonolis è alto 177 centimetri e pesa 71 chili: la sua famiglia è di origini rumene, il loro cognome d’origine era “Bonoli”.

Malgrado le origini, Paolo passa l’infanzia e l’adolescenza a Roma e frequenta il liceo classico. Dopo il liceo si iscrive a Giurisprudenza per poi ripiegare con tanto di laurea su Scienze Politiche Internazionali. Da bambino soffre di balbuzie: per superarle si iscrive ad un corso di recitazione. Da qui apprende la tecnica della parlata molto nitida e veloce, una delle caratteristiche che lo hanno reso famoso in tv.

Pur essendo cresciuto a Roma, Paolo Bonolis è tifosissimo dell’Inter, passione che ha trasmesso anche al figlio Davide. Su Instagram ha circa un milione di follower.

Paolo Bonolis, carriera televisiva

Nel 1980 esordisce in tv con il programma 3,2,1… contatto, per poi passare al mitico Bim Bum Bam. Nel 1996 approda a Canale 5, per il quale conduce Tira e Molla. Nella sua carriera conduce oltre quaranta programmi compresi i più recenti Avanti un altro e Ciao Darwin.

Bonolis ha condotto anche Scherzi a parte, Domenica In e Sanremo. Secondo quanto scritto da “Italia Oggi”, il conduttore passato ormai da diversi anni a Mediaset guadagnerebbe circa 9 milioni di euro ed è uno dei conduttori televisivi più pagati d’Italia.