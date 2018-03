ROMA – “Salutiamo Barbara D’Urso che ogni volta con grande entusiasmo ci ricorda…”. E’ la frecciatina al vetriolo che Paolo Bonolis ha lanciato contro la conduttrice di Pomeriggio 5, in apertura della puntata di giovedì 8 marzo di Avanti un altro.

Come è noto i due programmi di Canale 5 sono contigui: il surreale quiz show, condotto da Bonolis, va in onda subito dopo il salotto televisivo della D’Urso. Ed è consuetudine tra i conduttori, fare una sorta di staffetta, annunciando il programma a seguire e invitando i telespettatori a non cambiare canale.

Ma la D’Urso, che nel suo salotto spesso si occupa a tempo pieno anche di altre trasmissioni Mediaset, come il Gf Vip e L’Isola dei Famosi, non sembra avvezza a mostrare la stessa cortesia per Bonolis.

Non è la prima volta che il conduttore di Avanti Un Altro, sottolinea la dimenticanza della D’Urso, ma ogni volta le sue frecciatine sembrano cadere nel vuoto.