ROMA – Paolo Bonolis è stato protagonista di un piccolo incidente ad Avanti un altro. L’ingresso di uno dei volti più amati del programma, soprattutto dal pubblico femminile, Daniel Nilsson ha suscitato il caos, proprio come quello di alcune settimane fa, in cui, il ragazzo ha ricevuto una sberla dal conduttore in un simpatico siparietto.

Le signore del pubblico, infatti, si sono precipitate ai suoi piedi. Ma una delle donne purtroppo ha avuto un piccolo incidente durante la corsa e si è un fatta male ad un ginocchio. Tant’è che Paolo Bonolis ha cercato di sdrammatizzare facendo il simpatico come sempre. Bonolis l’ha invitata ad evitare tali eccessi e colpi di testa ‘alla sua età’.

Un piccolo incidente che non ha messo in crisi il programma, anche grazie all’abilità di Bonolis che riesce sempre a gestire alla perfezione il suo “circo” divertente e colorato.