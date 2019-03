Paolo Bonolis pronto a lasciare la tv per il mondo del calcio

ROMA – “Mi diverte veder giocare i ragazzi, e vederli crescere. Non penserà mica che passerò il resto della mia vita in tv?”. Paolo Bonolis in una intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni tra le altre cose, parla anche del suo futuro lavorativo. E a quanto pare il conduttore di Ciao Darwin e Avanti un Altro sembrerebbe intenzionato a lasciare il mondo della televisione per dedicarsi a quello del calcio, una delle sue più grandi passioni.

Il conduttore ha dunque parlato di Azzurri 2010, la società sportiva dilettantistica che ha fondato qualche anno fa. Una squadra affiliata all’Inter. “La maglia è bianca coi bordi rossi e presenta tre strisce rosse nel petto. Il nome deriva dal desiderio di ogni bambino che gioca a calcio, vestire la maglia azzurra della Nazionale, di qui ‘Azzurro'”.

Bonolis quindi da una parte vuole vedere i figli crescere, trascorrere più tempo con la moglie Sonia Bruganelli, ma dall’altra anche dedicarsi ancor più intensamente a una delle sue grandi passioni da sempre, il calcio appunto. (Fonte Tv Sorrisi e Canzoni).