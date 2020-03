Paolo Bonolis e Laurenti hanno litigato? Il conduttore svela la verità su Instagram

ROMA – Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno realmente litigato? A parlare del loro rapporto ci pensa Bonolis nel corso di una diretta su Instagram. Il conduttore ha risposto a chi gli chiedeva se ci fosse una crisi con il suo storico partner in televisione.

Il conduttore di Avanti un Altro, ospite sul profilo dell’autore tv Marco Salvati, ha negato di aver avuto uno scontro con Laurenti. “Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Sono ca***te. Non abbiamo avuto mai liti furiose io e Luca, manco ci pensiamo ad averne. Siamo talmente felici insieme che la lite è una situazione improbabile”.

“Devo dare una risposta a tutti quelli che continuano a chiedermi di Laurenti – ha ironizzato Bonolis -. Laurenti è vivo e lotta insieme a noi, però lui è come Il solitario di Rio Grande. Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà. Rispetto la sua volontà di vita ascetica e remota, per cui se non lavoriamo, tendenzialmente non ci sentiamo. E lui sta bene così e io sono felice che lui stia bene così. Ma tornerà”.

Inoltre, è proprio di queste ore, la notizia che i rapporti tra Paolo Bonolis e Mediaset non sembrano essere particolarmente sereni. Il presentatore non ha nascosto il suo dissenso per la decisione dell’azienda di Cologno Monzese di sospendere la messa in onda delle puntate inedite di Avanti un Altro: “Non capisco. Le nostre puntate sono tutte già registrate. Gli ascolti sono ottimi e la gente, in questi giorni difficili, rintraccia in esse un momento di svago. Perché interromperci quando il prodotto è completo e già a loro completa disposizione non necessitando quindi di ulteriori registrazioni? Mah”, aveva scritto su Instagram nei giorni scorsi.

Nel corso di una diretta con l’attore Edoardo Leo, Bonolis aveva spiegato il suo dissenso verso la scelta di Mediaset: “Il perché lo abbiano fatto non l’ho capito, non me l’ha spiegato nessuno anche perché sono irrintracciabili. Sono comunque repliche di questa stessa edizione ma credo che alla fine della fiera sia un problema di carattere economico”.

Infine Bonolis non ha escluso la possibilità di un ritorno in Rai: “Il Senso della Vita? No, non torna, a meno che non mi muovo da Mediaset e vado in Rai. Questo potrebbe accadere. Non siamo proprietari delle televisioni e ognuno ha preso la propria strada”. (fonte INSTAGRAM)