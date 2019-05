ROMA – Poche ore fa è giunta la notizia di un lutto familiare per Paolo Bonolis. Secondo quanto riportato dal sito Tv Zap, il conduttore romano è stato colpito da un’improvvisa perdita. Bonolis è stato così costretto ad annullare l’appuntamento al Festival delle TV e dei media di Dogliani, in provincia di Cuneo, previsto domani, sabato 4 maggio, alle ore 21.

Il Festival, mediante una nota, si dice vicino al conduttore e alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. La moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, ha condiviso su Instagram un’ immagine di una rosa rossa con una didascalia che ha commosso i suoi follower: “Se si potesse non morire“. Numerosi i messaggi di cordoglio per la famiglia del noto conduttore romano. (fonte TVZAP)

Paolo Bonolis e l’incidente sui rulli a Ciao Darwin

Bonolis recentemente ha dovuto affrontare la bufera mediatica abbattutasi su Ciao Darwin dopo che due concorrenti, durante le registrazioni del programma, sono finiti all’ospedale a causa della corsa sui rulli. Nei giorni scorsi Mediaset aveva rotto il silenzio sulla vicenda con un comunicato: “Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005, società di produzione del programma “Ciao Darwin”, informano di aver preso contatti formali nei giorni scorsi con la famiglia del concorrente infortunato nel corso delle riprese della trasmissione. Oltre a manifestare vicinanza umana e rammarico per l’accaduto, Canale 5, Paolo Bonolis e Sdl2005 hanno chiesto informazioni esatte sulle condizioni del congiunto, al di là dei sommari resoconti di stampa, e si sono messe a disposizione per tutto quanto si rendesse necessario. È stato inoltre comunicato alla famiglia di aver già attivato la polizza assicurativa a copertura dell’infortunio”.