ROMA – Paolo Bonolis prima di sposare Sonia Bruganelli, ha avuto un matrimonio con Diane Zoeller. Il conduttore convolò a nozze nel 1983 ma la storia terminò solo 5 anni dopo. Un matrimonio breve, ma da cui hanno avuto due figli: Martina e Stefano. Martina, figlia di Paolo e Diane, è nata nel 1981 e vive in America. Della donna non si sa molto, ma a quanto pare è voluta rimanere lontana dal mondo dello spettacolo. La giovane infatti oggi vive nel Queens, New York, mentre Stefano a Huntington.

“I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie – aveva raccontato Bonolis a Maurizio Costanzo -, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”. Anche dell’altro figlio, Stefano, si sa poco e niente, tranne che qualche anno fa, nel 2015, fu paparazzato insieme a Paola Caruso, allora Bonas di Avanti Un altro. (fonte MC SHOW)