ROMA – Paolo Bonolis, su Instagram, con una stories mette in imbarazzo la moglie Sonia Bruganelli.

“Salve questa è la mia pagina” dice Paolo Bonolis. “Ma non è credibile – risponde la Bruganelli – che tu hai una cosa così lunga…”.

“Io c’ho una cosa lunga – risponde allora il conduttore di Ciao Darwin – che devo fare amore? È anche parte della tua gioia”. “Spiega perché è così lunga…” insiste allora la Bruganelli.

“È la natura – risponde Bonolis – quella è la natura”. “No, è perché lo stiamo dando…” continua la moglie di Bonolis. Bonolis che allora conclude: “Lo sto dando in giro!”.

Tra i due, tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, la sintonia è quasi assoluta.

“Quando lavoriamo non è marito ma è amante -ha raccontato tempo fa la Bruganelli in una intervista a milleunadonna.it – Quindi è anche più piacevole. Ci scambiamo di questi sguardi …”. Sulla gelosia è netta: “È vero, è sempre circondato da belle ragazze e molte amiche mi hanno detto che col tempo è diventato più affascinante. Il che, devo ammettere, mi fa piacere. Ma non sono assolutamente gelosa. E non credo lo sia nemmeno lui. O se lo è lo dissimula molto bene”.

Fonte: Instagram, milleunadonna.it.