Paolo Bonolis replica alla moglie Sonia Bruganelli: “Ho millantato ricchezze? Per ogni pesce c’è l’esca giusta”

Paolo Bonolis replica a tono alla moglie Sonia Bruganelli. Al centro della questione ci sono le rivelazioni fatte dalla Bruganelli al Grande Fratello Vip lo scorso lunedì sera. La produttrice è isnieme ad Adriana Volpe una delle opinioniste di questa edizione condotto da Alfonso Signorini.

Sonia Bruganelli, durante la diretta, ha raccontato che il marito ha “millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante” per corteggiarla. La moglie di Bonolis haraccontato un episodio accaduto durante una vacanza a Formentera. Bonolis si è presentato “su una sua barca pazzesca”, che in realtà “non era sua”.

Paolo Bonolis replica alla moglie

Martedì sera, il conduttore era ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca. La conduttrice ne ha approfittato per stuzzicarlo a riguardo: “Tua moglie, al Grade Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all’inizio ti sei un po’ spacciato per più benestante di quello che eri. Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yatch, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente”, ha detto la Berlinguer.

“Per ogni pesce c’è l’esca giusta”

Il conduttore di “Ciao Darwin” ha replicato con un’ironia pungente: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta. Evidentemente poi la signora ha abboccato. Ha funzionato…”. La risposta che ha scatenato le risate della conduttrice e di Walter Veltroni, anch’esoo ospite in studio a CartaBianca.