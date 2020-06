Paolo Bonolis: “Le repliche di Ciao Darwin e Avanti un Altro? Fanno ottimi ascolti e…”

ROMA – Intervistato dalla Stampa, Paolo Bonolis è contento per i risultati che stanno ottenendo le repliche di Ciao Darwin e Avanti un Altro:

“Stanno facendo ottimi ascolti tant’è che aumentano.

Dato che mandano le stagioni a ritroso, si assiste a questo fenomeno buffo che ringiovanisco ogni giorno un po’, alla maniera del Benjamin Button del film.

Di questo passo arriveranno le repliche di Bim bum bam e – se ci fosse – del filmino della mia nascita”.

Capitolo Avanti un Altro.

“Dovevamo registrare una nuova stagione in autunno. Ora non si sa. Ma quando la faremo sarà nel pieno rispetto delle regole sanitarie del momento. Inevitabilmente qualcosa cambierà anche nel programma”.

Il Senso della Vita.

“Non vorrei diventasse un’ossessione.

E’ piaciuto a me farlo e al pubblico vederlo. Ma c’erano ragioni economiche che, come programma per la seconda serata (che ormai è notte fonda), lo rendevano non profittevole. La rete ha fatto le sue scelte”.

Paolo Bonolis in questi giorni comunque a condurre un programma web per la SDL Tv, casa di produzione delle sue trasmissioni.

Il programma si chiama La stanza del medico:

“Lo ha ideato e prodotto mia moglie Sonia Bruganelli. Non avevo nulla da fare e mi ha chiesto se volevo darle una mano a divulgarlo”. (Fonte: La Stampa).