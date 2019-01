ROMA – Paolo Bonolis e i problemi di salute della figlia Silvia. Nella sfera privata, il conduttore di numerosi programmi di successo, nasconde infatti un dolore molto grande, che riguarda la sua piccola. La figlia di Paolo Bonolis, soffre infatti, di una disabilità motoria, ed è cardiopatica. Fin da bambina, la figlia di paolo Bonolis ha dovuto affrontare infatti insieme ai suoi genitori, dure sedute di fisioterapia, per riprendere almeno in parte, un po’ di autonomia.

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli sono stati spesso attaccati dal popolo del web per la loro vita lussuosa. Come infatti ha dichiarato la moglie del conduttore in un intervista al “Corriere della Sera”, la sua famiglia ha a disposizione un jet privato per alcuni eventi straordinari. Ma proprio nell’ultima intervista insieme al marito, Sonia ha voluto specificare il motivo di questa scelta: “All’inizio ho voluto noleggiare io l’aereo privato. Siamo in tanti e la primogenita Silvia ha problemi motori”.

Sonia ha voluto quindi chiarire la sua posizione e ribadire che la scelta di noleggiare un jet privato, non era dettata da un capriccio o da un senso di superiorità, ma da specifici problemi di mobilità presenti in alcuni componenti della sua famiglia. L’aereo privato, secondo Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, non è stata tanto una scelta, quanto una necessità, dovuta alle particolari condizioni della primogenita.