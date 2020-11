Paolo Brosio a sole 48 ore dall’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip già rischia la squalifica per una bestemmia.

Causa bestemmia, quella di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, potrebbe rivelarsi una delle partecipazioni più brevi di sempre. Dentro da sole 48 ore, il giornalista di Asti è già a rischio squalifica per una frase uscita dalla sua bocca poco felice: “Dio b***”.

In realtà non si tratta di una bestemmia vera e propria, vista anche la spiccata religiosità di Brosio, ma gli autori del programma non è detto che faranno sconti. C’è infatti già un precedente con Denis Dosio, cacciato dalla casa più spiata d’Italia per la stessa frase, con tanto di richiamo in diretta dello stesso Signorini.

Adesso vedremo se anche per Brosio verrà utilizzato lo stesso metro di giudizio. E pensare che Brosio è dovuto prima guarire dal coronavirus per entrare nel reality.

L’incubo del coronavirus

Brosio infatti per 25 giorni è stato costretto al ricovero dopo essere risultato positivo al coronavirus. È stato lo stesso Paolo Brosio a comunicare la fine dell’incubo Covid con un video girato dall’ospedale ICC Casal Palocco di Roma. “Da pochissimo mi hanno dato la notizia che finalmente sono arrivati i tamponi negativi. Devono essere due consecutivi entro 24 ore. Questo non è stato possibile perché c’era stata un’oscillazione fino a ora, quindi sono 25 giorni che sono ricoverato ma clinicamente guarito, quindi sparita la polmonite interstiziale e l’intenzione intestinale. Questo è un giorno di festa perché sono completamente negativo”.

Il giornalista su Instagram ha aggiunto: “A Dio piacendo, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista. Per onorare il contratto di Mediaset del Grande Fratello”. (Fonte Grande Fratello Vip).