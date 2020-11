Paolo Brosio e la drammatica confessione sulla fidanzata Maria Laura De Vitis: “Non è credente perché quando aveva 8 anni…”.

La vita sentimentale di Paolo Brosio sta facendo molto discutere perché ha iniziato a frequentare Maria Laura De Vitis, una ragazza più giovane di 42 anni. L’ex concorrente del GF Vip ha rilasciato una intervista a Novella 2000 in cui ha parlato anche di questa sua storia d’amore. Una storia che però ancora deve decollare: “Se sono innamorato? E’ presto per dirlo, ma sono certo che non è una cosa da poco…”.

Paolo Brosio ha poi raccontato i motivi per i quali la sua attuale fidanzata non è credente: “Ha litigato con la fede perché a 8 anni ha perso il padre. Era andata la mattina a dargli il buongiorno e ha scoperto che non respirava più. Per lei è stato un vero e proprio choc…”.

Brosio torna a parlare della sua eliminazione dal GF Vip

Il giornalista ha parlato della sua eliminazione dal Grande Fratello Vip dopo poche settimane: “Avevo il 21% di gradimento iniziale…Partivo con un gradimento consolidato rispetto a tanti altri concorrenti. Però sono rimasto poco e il pubblico non ha fatto in tempo ad affezionarsi”.

Paolo Brosio è finito in nomination perché ha infranto il regolamento. Nell’intervista a Novella 2000 spiega il motivo per cui ha preso un provvedimento disciplinare al GF Vip. “Ho detto che il reality sarebbe stato prolungato fino a febbraio e ho confermato l’ingresso di Stefano Bettarini”. Informazioni che avrebbe dovuto tenere per se. (fonte NOVELLA 2000)