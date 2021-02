Paolo Brosio e il presunto tradimento con Manuela Ferrera: scambi di accuse fino al “mi hai guardato il sedere”

Paolo Brosio accusato di un presunto tradimento con Manuela Ferrera. Lui rimanda le accuse al mittente, lei dice che lui ha provato a baciarla e le ha guardato il sedere. Tutto questo finisce con un confronto a tre: Brosio, Ferrera e Maria Laura De Vitis, fidanzata di lui. Il ring sul quale si sono scontrati è Live Non è la d’Urso.

Una storia appassionante, che ha acceso le pagine di gossip delle ultime settimane. E che è finita come merita: a pesci in faccia, per il tripudio del popolo della tv. Tra veleno tipicamente femminile (“Tu al mio fidanzato non mandi i cuoricini”) e vitelloni da spiaggia versiliana (“Se ti avessi baciata, saresti caduta per terra”), i contendenti non si sono risparmiati colpi bassi.

Breve excursus prima della narrazione dei fatti. Brosio e Maria Laura fanno coppia fissa da tempo. Vanno in tv, sui rotocalchi, sono una coppia religiosamente glamour (non dimentichiamoci della venerazione per la Madonna di Medjugorje). Ma chi è Manuela Ferrera? E’ una showgirl e modella che è balzata agli onori delle cronache pallonare, recentemente, per aver raccontato dettagli della sua storia con Higuain. Tipo “che preferisce le zozze“. Oppure che con le sue mutande giallo ocra “sembra una busta di fave“.

Paolo Brosio e il presunto tradimento: Manuela Ferrera vuole le scuse da Maria Laura De Vitis

Comincia Manuela: “Pretendo delle scuse da te perché mi sono sentita dare della poco di buono, della donnaccia, della donna poco fine e poco elegante. Brosio mi ha aspettata per 40 minuti davanti al mio camerino, è stato lui a chiedermi il numero. Se ha tentato di darmi un bacio? Uno sfioramento di labbra c’è stato, poi magari aveva il torcicollo”.

Continua Maria Laura: “No, se vuoi travisare le parole che ho detto fai pure. Sei una bella donna ma non sei il tipo di Paolo. Non ti ho mai dato della donnaccia. Eri tu a mandare messaggi pieni di cuori al mio fidanzato. Al mio fidanzato non li mandi i cuori”.

Paolo Brosio e Manuela Ferrera: bacio non bacio e quel sedere…

A quel punto interviene Brosio: “Se io ti avessi baciato…Il mio bacio è come un rock, avresti avuto uno shock. Saresti cascata per terra. Io ricordo di averti dato solo un bacio sulla guancia. Poi il mio camerino era vicino al tuo e non l’ho mica messo io vicino a te, non sapevo neanche che ci fossi tu”.

Ancora Manuela: “Le labbra si sono sfiorate. Poi ti ho visto dopo 40 minuti davanti al mio camerino. Stai negando che appena sei uscito dall’ascensore non mi hai guardato il sedere e non mi hai fatto un apprezzamento? A Mediaset ci sono tante telecamere che possono testimoniare. Mi hai detto anche: ‘Ora capisco perché Gonzalo Higuain ha perso la testa per te, guarda che corpo’”.

Chiude Brosio: “Ma quale sedere, davanti al tuo camerino c’era anche il mio agente e tu stavi con un ragazzo. Non ero mica da solo in camerino con te. Non ti ho toccato con un dito. Non ti ho nemmeno baciata. Per quanto mi riguarda, l’ascensore si può anche chiudere”.