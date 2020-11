Paolo Brosio, la fidanzata di 22 anni: “Insieme momenti religiosi e carnali”

A Live Non è la D’Urso tra gli ospiti c’è anche la fidanzata di Paolo Brosio, la modella Maria Laura De Vitis.

Paolo Brosio, 64 anni e la fidanzata Maria Laura De Vitis, 22 anni. Lei ha parlato della loro relazione nell’ultima puntata di Live Non è la D’Urso. Maria Laura De Vitis è una modella e, in collegamento da casa perché positiva al Covid, ha raccontato come ha conosciuto il giornalista e come è iniziata la loro storia.

“Ci siamo conosciuti alla fine di questa estate – ha detto – abbiamo condiviso momenti religiosi e carnali. Poi lui ha avuto il Covid ed è entrato nella Casa del Grande Fratello ma lui mi sta aspettando quando uscirà dalla Casa e anche io lo sto aspettando fuori”. E ha concluso: “Se dovessi lasciargli un messaggio? Gli direi di non fare troppo il lumacone con le altre inquiline della casa perché sono abbastanza gelosa“.

Paolo Brosio e lo scherzo a luci rosse nella Casa

Paolo Brosio purtroppo per la fidanzata, continua con le gaffe nella casa del Grande Fratello Vip. Giorni fa è stato vittima di uno scherzo organizzato da Adua e Dayane con l’aiuto di alcuni concorrenti. Le due ragazze si sono chiuse nella “lavatrice” (una stanza privata) e hanno finto un rapporto intimo, lasciando la tendina scostata per far intravedere qualcosa.

Stefania e Tommaso hanno così fatto credere a Brosio che tra le due stesse accadendo qualcosa. “Hanno lasciato tutto aperto, si vede tutto… sono impazzite”. E così Paolo Brosio, all’inizio un po’ incredulo, ci è cascato in pieno, ma le sue parole non sono piaciute al pubblico.

“Ma io se le vedo poi mi mast*rbo, meglio che non vedo”. Poco dopo però il concorrente decide di andare lontano dalla stanza. “Meglio andare di là che qui ci viene un’ansia pazzesca”. Ma sentendo che stanno ricominciando torna e dice: “Quel giochino lì più lo fai più è divertente”. (Fonte Live Non è la D’urso).