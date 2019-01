ROMA – Paolo Brosio ha attirato la rabbia di alcuni naufraghi sull‘Isola dei Famosi in Honduras. A far indispettire i compagni di avventura la sua propensione alla pesca, anche se infruttuosa, e il fatto che oltre a cercare di prendere pesci non sia di molto aiuto nelle altre attività sulla spiaggia.

L’inviato Alvin dopo alcuni giorni di vita da naufraghi assicura che le tensioni sono già alle stelle e i primi problemi e antipatie iniziano a delinearsi. Tra queste ci sarebbe un comportamento di Brosio che fa infuriare gli altri concorrenti del reality show. In molti si sono lamentati che Paolo si dedica solo alla pesca per qualche ora al giorno e con scarsi risultati, ma senza rendersi utile al gruppo nel resto della giornata. E in confessionale iniziano i primi malumori, tanto che qualcuno si dice già pronto a rimetterlo in riga.