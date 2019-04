ROMA – Paolo Brosio nella giornata di oggi, domenica 7 aprile, è stato ospite a Domenica Live dove ha parlato del suo rapporto speciale con Sarah Altobello.

Prima dell’apparizione televisiva, per Brosio è stata però una giornata speciale. Il giornalista ha infatti voluto fare gli auguri a mamma Anna che ha compiuto 98 anni con una dedica speciale:

“Oggi domenica 7 aprile 2019 la mia cara mamma festeggia 98 anni! Cara mamma se non ci fossi stata tu con le tue preghiere e la tua forte Fede non sarei mai riuscito a superare i momenti difficili della mia vita. Tanti auguri a te e un bacio all’altra mamma del Cielo che mi guarda dalla finestra del Paradiso“.

Brosio prosegue: “La mia mamma ha espresso il desiderio di non voler regali ma un piccolo pensiero per gli orfani e abbandonati della Bosnia e per il Progetto del Pronto Soccorso, con una donazione dal seguente link della Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore”.

Fonte: Facebook