Paolo Ciavarro chi è, età, dove e quando è nato, Clizia Incorvaia, figlio, vita privata, Eleonora Giorgi, Instagram, dove vive, biografia e carriera.

Dove e quando è nato, età, biografia di Paolo Ciavarro

Paolo Ciavarro è nato a Roma il 22 ottobre del 1991. Ha 30 anni. E’ figlio degli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Dopo aver conseguito la laurea in Economics and Business presso l’Università LUISS di Roma, ha scelto di dedicarsi al mondo della televisione. La sua carriera inizia nel 2013 partecipando alla seconda edizione del reality Pechino Express insieme a suo padre.

Clizia Incorvaia, figlio, dove vive, Instagram, vita privata di Paolo Ciavarro

Dopo aver avuto una relazione con Alicia Bosco, durata circa quattro anni, Ciavarro si lega sentimentalmente a Clizia Incorvaia nel 2020, conosciuta durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I due hanno un figlio, Gabriele, nato il 19 febbraio del 2022. La coppia, stando ad alcune informazioni, dovrebbe vivere a Roma. Profilo Instagram: paolociavarro.

Ciavarro ha una grande passione per il calcio. Ha cominciato a giocare a 6 anni, giocando anche per la Roma fino all’età di 17 anni.

La carriera di Paolo Ciavarro

Dopo l’esperienza a Pechino Express, nel 2016 entra a far parte del cast del programma Forum, condotto da Barbara Palombelli. L’anno successivo conduce con Stefano De Martino e Marcello Sacchetta il day-time di Amici su Real Time. Nel 2020 Ciavarro partecipa alla quarta edizione del reality show Grande Fratello VIP, classificandosi al secondo posto con il 44% dei voti. Con Paola Di Benedetto e Giulia Salemi conduce il programma televisivo Disconnessi on the road su Italia 1. Dal 2020 torna nel cast di Forum.