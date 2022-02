Paolo Conte chi è, età, dove e quando è nato, moglie, vita privata, dove vive, laurea, Instagram, biografia e carriera. Questa sera 17 febbraio va in onda su Rai3 dalle 21:20 un documentario sul cantautore Paolo Conte, Paolo Conte, Via con me. Il film biografico ripercorre la vita e l’opera del cantautore.

Dove e quando è nato, età, laurea, biografia di Paolo Conte

Paolo Conte è nato ad Asti il 6 gennaio del 1937. Ha 85 anni. Il padre Luigi è un notaio con la passione per la musica, la madre Carlotta proviene da una famiglia di proprietari terrieri. Grazie ai genitori inizia a studiare pianoforte. Durante il periodo del fascismo, il padre acquista in maniera clandestina dischi di musica straniera, facendo così appassionare Paolo alla musica jazz. Diplomatosi al Liceo classico Vittorio Alfieri, si laurea in giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma e inizia a lavorare come assistente presso lo studio del padre. Impara a suonare diversi strumenti come il vibrafono e abbandona l’attività forense nel 1974 per dedicarsi esclusivamente a quella musicale.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Paolo Conte

Il cantautore nel 1975 conosce Egle Lazzarin, con la quale poi si sposa. La coppia non ha figli. La moglie ha influenzato non solo la vita sentimentale del cantautore, ma anche quella artistica. Non si hanno molte informazioni su di lei, data la grande discrezione di Conte sull’argomento. Vive con sua moglie ad Asti. Ha un profilo Instagram ufficiale nel quale pubblica scatti del proprio lavoro: paoloconte_official.

Il cantautore è cugino di Alberto Conte, professore universitario di matematica e geometria, al quale ha trasmesso la passione per la musica jazz. Ha un fratello, Giorgio, che lavora nel campo musicale.

Ha composto le musiche per il film d’animazione del 1996 La freccia azzurra, con cui ha vinto il Nastro d’argento e il David di Donatello per la miglior colonna sonora. Il compositore si è dedicato anche ad altre attività, come quella della pittura, ricevendo nel 2007 una laurea honoris causa in pittura conferitagli dall’Accademia di belle arti di Catanzaro.

La carriera di Paolo Conte

Paolo Conte è considerato uno dei più innovativi cantautori italiani. Insieme a Fabrizio De André è l’artista con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe e un Premio Tenco. Nella metà degli anni ’60 scrive una serie di canzoni portate al successo da grandi interpreti della musica italiana: Azzurro per Adriano Celentano, Insieme a te non ci sto più per Caterina Caselli, Tripoli ’69 per Patty Pravo e altre ancora. Tra i brani più famosi e riconosciuti scritti e interpretati dal cantautore ci sono Via con me (1981), Sotto le stelle del jazz (1984), Diavolo rosso (1982), Bartali (1979) e Paso doble (1987).

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI PAOLO CONTE