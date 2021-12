Paolo Conticini chi è: età, dove e quando è nato, altezza, moglie, figli, vita privata, papà Ugo, Full Monty. L’attore è ospite insieme a Luca Ward de I Soliti Ignoti, il programma condotto su Rai Uno da Amadeus.

Dove e quando è nato, età e altezza di Paolo Conticini

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio 1969. L’attore ha dunque 52 anni ed è del segno zodiacale del Capricorno. E’ alto 1,82 metri. Ha un profilo ufficiale su Instagram che allo stato attuale conta 232mila follower. Qui condivide momenti di vita professionale (anche dietro le quinte) e scatti del quotidiano. Una curiosità calcistica: è tifosissimo del Pisa, e quando ne ha la possibilità non manca allo stadio.

La moglie Giada Parra e i figli: la vita privata di Paolo Conticini

Nel 2013 Paolo ha sposato con rito civile l’ex modella Giada Parra, dopo 18 anni di fidanzamento. I due sono ancora insieme dopo tutti questi anni, ma non hanno figli.

La carriera di Paolo Conticini al cinema e in tv

Dopo un passato da modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, conobbe Christian De Sica all’età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione.

Per la televisione è anche il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni della fiction tv Provaci ancora prof! (2005-2017), con Veronica Pivetti. Nel 2008 e nel 2009 ha presentato lo Zecchino d’Oro con Veronica Maya. Tre anni dopo prende parte alla miniserie tv Come un delfino con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di Un medico in famiglia. Nel 2011 è nel cast di Lasciami cantare!. A settembre 2011 è un attore di soap opera nella fiction televisiva Anna e i Cinque 2 con Sabrina Ferilli.

Tra il mese di settembre e novembre 2012 partecipa alla seconda edizione di Tale e quale show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. In seguito partecipa al torneo finale tra le due edizioni. Il 12 gennaio 2013 è prevista una puntata speciale di Tale e quale show – Duetti in cui, insieme a Rosalia Misseri canta Ti lascerò di Fausto Leali ed Anna Oxa. Nella puntata del 23 novembre 2014 partecipa alla mission impossible di Gabriele Cirilli, all’interno di Tale e quale show, con lo stesso Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, interpretando la canzone Fatti più in là delle Sorelle Bandiera. Il 25 novembre nella 1ª e 5ª puntata presenta ancora una volta lo Zecchino d’Oro insieme a Veronica Maya. Partecipa alla prima puntata del programma Stasera tutto è possibile. Nell’autunno 2015 e nell’inverno 2015/2016 è, con Serena Autieri, a teatro, in Vacanze romane. Nel 2020 prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Un anno dopo, a partire dal 4 ottobre 2021, debutta come conduttore sul Nove del programma Cash or Trash – Chi offre di più?.

Il papà Ugo, la mamma Milena, il fratello Stefano: la famiglia di Paolo Conticini

E’ cresciuto con il papà Ugo (imbianchino), la mamma Milena (dipendente comunale) ed il fratello Stefano (guardia forestale). La famiglia (soprattutto il padre) sognava per lui un futuro diverso. Ma, ora che Paolo si è affermato come attore, tutti fanno il tifo per lui.

Paolo Conticini e Luca Ward insieme in Full Monty

Paolo Conticini e Luca Ward hanno partecipato insieme alla realizzazione teatrale di Full Monty di Full Monty – Squattrinati organizzati, il film del 1997 diretto da Peter Cattaneo. nel 2020, a causa del Covid, Full Monty è stato momentaneamente sospeso. I due sono apparsi insieme nel novembre del 2020 su Instagram in un post che si concludeva con una dichiarazione d’amore per il teatro.