Paolo Conticini chi è, età, dove e quando è nato, moglie, figli, vita privata, Instagram, dove vive, biografia e carriera.

Dove e quando è nato, età, biografia di Paolo Conticini

Paolo Conticini è nato a Pisa il 10 gennaio del 1969. Ha 53 anni. E’ cresciuto con il papà Ugo (imbianchino), la mamma Milena (dipendente comunale) e il fratello Stefano (guardia forestale). Dopo aver lavorato come modello, spogliarellista, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra, conosce Christian De Sica all’età di 23 anni. Debutta come attore, lavorando numerose volte con De Sica, sia per il cinema che per la televisione.

Moglie, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Paolo Conticini

Dopo 18 anni di fidanzamento, l’attore nel 2013 ha sposato con rito civile l’ex modella Giada Parra. I due sono ancora insieme dopo tutti questi anni, ma non hanno figli. Conticini si divide tra la sua città d’origine, Pisa, e Roma. Profilo Instagram: paoloconticini.

La carriera di Paolo Conticini

In televisione Conticini è il commissario/vice questore Gaetano Berardi nelle sette stagioni di Provaci ancora prof!. Nel 2008 e nel 2009 presenta lo Zecchino d’Oro con Veronica Maya. Tre anni dopo prende parte alla miniserie tv Come un delfino con Raoul Bova e alla settima e ottava stagione di Un medico in famiglia.

Nel 2012 partecipa alla seconda edizione di Tale e quale show. Nel 2020 prende parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle, accompagnato dalla ballerina Veera Kinnunen. Un anno dopo debutta come conduttore del programma Cash or Trash – Chi offre di più?. L’attore, nel 2022, partecipa e vince la terza edizione de Il Cantante mascherato con la maschera della Volpe.

