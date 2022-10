Paolo Del Debbio chi è: età, dove e quando è nato, carriera televisiva, altezza, Dritto e Rovescio, moglie, figlie

Paolo Del Debbio chi è: età, dove e quando è nato, carriera televisiva, altezza, Dritto e Rovescio, moglie, figli, nuova compagna. Il conduttore del talk show in onda su Rete 4 è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno in onda su Rai Uno dalle ore 14.

Dove e quando è nato, età e altezza di Paolo Del Debbio

Il conduttore televisivo è nato il 2 febbraio 1958 a Lucca. E’ del segno zodiacale dell’Aquario ed ha 64 anni E’ alto 180 cm ma non sappiamo quanto pesa perché non ci sono informazioni in merito. Paolo Del Debbio è un saggista, giornalista, conduttore televisivo, autore televisivo, professore a contratto ed ex politico italiano.

La moglie e i figli, la vita privata di Paolo Del Debbio

È stato a lungo sposato con Gina Nieri, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo Mediaset. La coppia ha avuto due figlie, Maddalena (1989) e Sara (1992). Dopo la separazione, Del Debbio e la moglie hanno mantenuto un rapporto molto civile per amore delle sue due figlie. Si è parlato di una nuova fidanzata ma non si hanno informazioni in merito. Lui ha spesso proclamato con convinzione di essere single. In riferimento al suo prototipo di donna ideale, in un’intervista ha dichiarato: “Mi deve piacere molto, mi deve colpire fisicamente. Mica faccio un’opera di carità, no? Direi che preferisco le more, ma la cosa importante è che mi piaccia a livello fisico: deve essere una questione di pelle, vera attrazione”.

La carriera universitaria e televisiva di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio è figlio di un deportato nel campo di prigionia nazista di Buchenwald. Presso la Pontificia Università della Santa Croce di Roma ha ottenuto il baccellierato in filosofia e la licenza nella stessa materia stavolta presso la Pontificia università urbaniana.

Dal 1988 al 1993 ha lavorato presso Fininvest Comunicazioni, società di “relazioni esterne ed istituzionali” del gruppo Fininvest. Ha svolto la funzione come “coordinatore del centro studi” per poi passare a fare l’assistente dell’amministratore delegato Fedele Confalonieri. È docente a contratto di etica ed economia all’Università IULM di Milano.

Dal marzo 2019 conduce Dritto e rovescio, talk show politico serale su Rete 4. La carriera televisiva del giornalista è però iniziata nel 2004sempre sulle reti Mediaset. Infatti ha condotto trasmissioni tv su Rete 4, Canale 5 ed Italia 1. Ecco il suo curriculum televisivo.