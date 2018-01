ROMA – Paolo Diop è intervenuto ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.

Il militante del Movimento Nazionale, originario del Senegal, ha parlato delle parole a lui rivolte dalla giornalista del Manifesto Daniela Preziosi che ha gli ha detto ‘non è perché lei è nero io non posso parlare e lei può dire quello che vuole’: “La cosa che mi sorprende è che se l’avesse detto una persona come Salvini, Alemanno o Di Stefano oggi saremmo al processo mediatico più grande della storia. Invece lei è di sinistra e può dire tutto quello che vuole. Comunque non è stata razzista, io sono nero, lei mi ha chiamato nero. Ha detto la verità”.

Sulle parole di Attilio Fontana a proposito della razza che rischia di scomparire: “Le razze esistono, poi sono tutte al pari. Esiste la razza negroide, che è quella cui appartengo. La razza esiste, è sicuro al cento per cento, non possiamo negare questa cosa, è un dato di fatto. Fontana voleva dire che gli italiani devono essere messi in condizione di fare più figli e che aiutando questa immigrazione senza freni si andrà a compiere una sostituzione etnica”.