Paolo Kessisoglu chi è, età, dove e quando è nato, Sabina Donadel, figli, vita privata, dove vive, film, programmi tv, biografia e carriera. L’attore comico Paolo Kessisoglu conduce con Luca Bizzarri e Mia Ceran il programma Quelli che il lunedì. Il programma è in onda questa sera 25 ottobre su Rai2 dalle 21:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Paolo Kessisoglu

Paolo Kessisoglu è nato a Genova il 25 luglio del 1969. Ha 52 anni. Nasce da una famiglia genovese di origini armene. Il nonno paterno era un profugo armeno originario di Smirne, sfuggito al genocidio del proprio popolo avvenuto per mano dell’Impero Ottomano durante la Grande Guerra. Kessisoglu suona la chitarra, esibendosi già tredicenne in varie formazioni jazz nei club della sua città. Nel 1991, durante alcuni provini, conosce Luca Bizzarri, con il quale forma il duo comica Luca e Paolo.

Sabina Donadel, figli, curiosità, dove vive, vita privata di Paolo Kessisoglu

L’attore, nel 2003, si sposa con la giornalista e conduttrice Sabina Donadel. I due hanno una figlia, Lunita. Kessisoglu vive con la sua famiglia a Milano.

L’attore è vegetariano, come la moglie, e condivide l’impegno a favore di attività solidali. E’ un grande tifoso del Genoa, passione ereditata dal padre che era stato per molti anni il presidente del coordinamento club rossoblù.

Nel 2008 Kessisoglu partecipa al concerto dei Negramaro allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, esibendosi con la chitarra durante un loro brano. Nello stesso anno prende parte a un concerto del chitarrista Joe Satriani a Trezzo sull’Adda, e il 16 luglio partecipa al concerto dei Deep Purple al Teatro Smeraldo di Milano, suonando sul palco la chitarra ritmica durante l’esecuzione di Smoke on the Water.

Il duo Luca e Paolo, film, programmi tv: la carriera di Paolo Kessisoglu

Con Luca Bizzarri Kessisoglu approda su MTV nel 2000 con il programma MTV Trip. L’anno successivo doppiano il film Disney Le follie dell’imperatore e diventano conduttori del programma Le Iene. Sempre nello stesso anno sono anche nel cast di Mai dire Gol.

Nel 2003 partecipano all’adattamento italiano del format internazionale Camera Café. Nel 2011 Bizzarri e Kessisoglu presentano il Festival di Sanremo con Gianni Moradi, Belén Rodríguez ed Elisabetta Canalis. L’anno successivo conducono Scherzi a parte, poi nel 2014 il varietà Giass e infine nel 2015 il programma comico Colorado.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI PAOLO KESSISOGLU

Al cinema Kessisoglu recita in diversi film come Tandem nel 2000, Immaturi nel 2011 e Immaturi – Il viaggio nel 2012, Colpi di fortuna, Un fidanzato per mia moglie nel 2014 e Un figlio di nome erasmus nel 2020.