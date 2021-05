Chi è Paolo Pocobelli: età, pilota paraplegico, incidente aereo e scuola di volo per disabili del pilota ospite questa sera, 31 maggio, della trasmissione “Nuovi Eroi” in onda alle ore 20:25 su Rai 3.

Dove è nato, età e storia dell’incidente aereo di Paolo Pocobelli

Paolo Pocobelli, 49 anni, è un pilota paraplegico diventato un eroe quando, dopo un incidente aereo è riuscito a liberare un suo allievo dal velivolo, evitando che affogasse. L’uomo, di Milano, per questo gesto è stato premiato dal presidente della Repubblica Mattarella col titolo di Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana. L’onorificenza gli è stata attribuita “per la forte testimonianza offerta e l’instancabile contributo alla rimozione dei limiti e alla promozione di una politica di pari opportunità per le persone con disabilità rispetto alle attività di volo”.

Durante una lezione, l’aereo, un Cessna Centurion, dove si trovava Paolo Pocobelli e il suo allievo, fu colpito da un’avaria al motore e furono costretti ad un atterraggio d’emergenza nelle acque del Lago di Garda. Pocobelli, seppur disabile, era riuscito ad aiutare e a tirare fuori dall’acqua il suo allievo.

“Era venerdì 17, non lo dimenticherò mai – aveva raccontato a Il Giorno -. Ed è anche il motivo per cui il numero 17 credo mi porti fortuna. A bordo di un ultraleggero sorvolavamo il lago di Garda. Eravamo vicini alla meta, quando il motore ci ha abbandonato. Impossibile arrivare in pista: abbiamo tentato un ammaraggio. Ho preso i comandi, ho tolto il carrello che avevamo già sganciato per atterrare e riconfigurando l’aereo siamo atterrati di pancia nell’Adige. Tutto è durato pochi secondi, ma è sembrata una vita. L’esperienza da sub mi ha aiutato, lui aveva il piede incastrato nella cintura: dopo averlo liberato, siamo risaliti”.

Paolo Pocobelli, perché è disabile

Paolo Pocobelli ha perso l’uso delle gambe a 22 anni, nel 1994, durante un lancio con il paracadute. Nonostante la disabilità è stato il primo paraplegico in Italia a ottenere tutte le licenze di volo: sportiva, privata e commerciale. È anche un abile e attento istruttore che, per permettere ai diversamente abili di guidare ultraleggeri o aerei di aviazione generale con modifiche strutturali, ha fondato l’associazione “Ali per tutti” e trasformato la scuola di volo di Boscomantico, in provincia di Verona, nella prima che rilascia brevetti ai piloti disabili. Il 49enne è sposato e ha due figli.