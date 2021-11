Paolo Rossi chi è: dove e quando è nato, età, altezza, teatro, film, censura, Mai dire gol

L’attore Paolo Rossi sarà uno degli ospiti di questa sera, venerdì 12 novembre di Propaganda.

Dove e quando è nato, altezza, età e biografia di Paolo Rossi

Paolo Rossi Kobau, questo il nome completo, è nato a Monfalcone, Gorizia, il 22 giugno del 1953. L’attore ha quindi 68 anni ed è alto 158 cm. Paolo Rossi è figlio di Lionello Rossi Kobau, ex volontario nella RSI.

Durante l’adolescenza l’attore si trasferisce a Ferrara dove consegue il diploma di perito chimico. Considerato milanese d’adozione, Paolo Rossi spazia da trent’anni dai club ai grandi palcoscenici, dal teatro tradizionale al cabaret, dalla televisione al tendone da circo.

Teatro, film, censura, Mai dire gol: la carriera di Paolo Rossi

Il suo stile è caratterizzato dall’immergersi appieno nelle tematiche dell’attualità e nella rappresentazione teatrale di autori classici e moderni.

Paolo Rossi sul piccolo schermo inizia la sua avventura su Rai 3.

Nel 1997/98 conduce Scatafascio, in onda su Italia 1. In questo periodo più volte partecipa anche a Mai dire gol.

Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo con il brano inedito di Rino Gaetano In Italia si sta male (si sta bene anzichenò).

Paolo Rossi, invitato da Paolo Bonolis a Domenica in su Rai 1, nel 2003, scelse di recitare il famoso discorso di Pericle sulla democrazia nella città di Atene. Il testo non piacque al direttore Fabrizio Del Noce che comunque propose a Paolo Rossi di partecipare al programma lo stesso, senza pronunciare il discorso di Pericle, troppo attuale nel 2003, ma il comico non accettò.

Al cinema Paolo Rossi ha recitato in diversi film tra cui Montecarlo Gran Casinò, via Montenapoleone, I cammelli, Silenzio… si nasce, Nirvana, Benvenuti al Nord, Poveri ma ricchissimi e La mia banda suona il pop.