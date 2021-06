Paolo Rossi chi è: età, altezza, moglie, figli e carriera dell’attore e comico che questa sera sarà tra gli ospiti di Propaganda Live su La 7.

Dove e quando è nato Paolo Rossi: età e biografia di Paolo Rossi

L’attore comico Paolo Rossi, vero nome Paolo Rossi Kobau, è nato a Monfalcone in provincia di Gorizia, il 22 giugno del 1953. Rossi ha quindi 67 anni e sta per compierne 68. Paolo Rossi è alto 158 centimetri, per un peso di circa 55 chili.

Attore, comico, cabarettista, cantautore, commediografo, conduttore televisivo e regista, Rossi si è trasferito a Ferrara da ragazzo. Qui ha conseguito il diploma di perito chimico prima di partire per Milano, città a cui è particolarmente legato.

Moglie e figli: la vita privata di Paolo Rossi

Paolo Rossi ha avuto tre compagne diverse e altrettanti figli. Non è però possibile reperire l’esatta corrispondenza della prole con le madri. Il primo figlio, Davide, è arrivato dalla collega Lucia Vasini, sua prima moglie a cui è stato molto legato. Poi, nel 2002, ha sposato l’attrice e corista Nadia Abubacker. Gli altri due figli si chiamano Giorgia e Shoan.

La carriera di Paolo Rossi

L’esordio come attore teatrale risale al 1978 con Histoire du Soldat, opera da camera del compositore russo Igor Stravinskij rappresentata alla Scala di Milano con la regia di Dario Fo. Sempre a teatro con la compagnia del Teatro dell’Elfo nel 1983 viene diretto da Elio De Capitani. La prima apparizione in televisione risale al 1984, nel film Una Favola Spinta del regista Guido Tosi, in coppia con l’amico e collega Claudio Bisio.

Con Gino e Michele scrive per il teatro Recital e Chiamatemi Kowalski. Recita in diverse pièce teatrali, spesso con la regia di Giampiero Solari. Alla fine degli anni Ottanta partecipa con alcuni colleghi e amici, tra cui Claudio Bisio e Silvio Orlando, alla nascita del cabaret Zelig, destinato a diventare un punto di riferimento della scena artistica milanese e italiana, fino all’approdo in tv.

Paolo Rossi in tv

E proprio in tv Paolo Rossi debutta nel 1992 con la trasmissione Su la testa!, su Rai3. Al suo fianco, Lucia Vasini, compagna di vita per molti anni e partner dei suoi primi spettacoli teatrali.

Il programma vede comparire Aldo, Giovanni e Giacomo, Antonio Albanese, Maurizio Milani e Antonio Cornacchione. Nel 1994 Paolo Rossi partecipa al Festival di Sanremo cantando la canzone I soliti accordi in coppia con Enzo Jannacci. Tornerà all’Ariston nel 2007 con il brano inedito di Rino Gaetano In Italia si sta male (si sta benino anzichenò).

L’anno seguente conduce su Rai3, con Piero Chiambretti, la trasmissione Il Laureato. Alla fine degli anni Novanta conduce Scatafascio, su Italia 1, insieme alla modella Natasha Stefanenko. Negli stessi anni Novanta appare spesso con la Gialappa’s Band a Mai dire Gol, su Italia 1.

Negli anni Duemila è spesso ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e Vieni via con me. Di pari passo prosegue il suo impegno a teatro.

Paolo Rossi, la malattia

Purtroppo Paolo Rossi ha dovuto fare i conti con una malattia nel 1997: una polinevrite acuta lo ha costretto ad annullare lo spettacolo teatrale Harlequin. La malattia gli ha causato in quel periodo problemi alla vista e alla deambulazione, costringendolo anche alla sedia a rotelle. Nel 2002 Paolo Rossi si è sposato con l’attrice e corista Nadia Abubacker.