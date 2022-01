Paolo Ruffini chi è, età, dove e quando è nato, Diana Del Bufalo, fidanzata, vita privata, Instagram, film, biografia e carriera. L’attore e conduttore Paolo Ruffini è ospite questa sera 17 gennaio del programma La versione di Fiorella. Il programma condotto da Fiorella Mannoia è in onda su Rai3 dalle 23:20.

Dove e quando è nato, età, biografia di Paolo Ruffini

Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre del 1978. Ha 43 anni. Debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi spot pubblicitari e al film Ovosodo di Paolo Virzì. Lavora come animatore in numerosi villaggi vacanze. Appassionato di cinema, nel 2001 fonda l’Associazione cinematografica Nido del Cuculo, con la quale organizza eventi, rassegne, festival cinematografici e produce documentari, spettacoli teatrali e musical nei quali spesso riveste la figura di attore ed autore.

Ex moglie, Diana Del Bufalo, Instagram, curiosità, vita privata di Paolo Ruffini

L’attore è stato sposato dal 2007 al 2013 con l’attrice Claudia Campolongo, un matrimonio tenuto a lungo nascosto e ufficializzato solo nel 2015. Ruffini si lega sentimentalmente a Diana Del Bufalo, ex allieva del programma Amici di Maria De Filippi. La loro relazione finisce nel 2019. L’attore non ha figli e non si hanno informazioni su dove abiti. Profilo Instagram: paolinoruffini.

Come ha ribadito durante un’intervista al Messaggero nel 2019, una delle sue più grandi paure è quella dei ladri. Dopo la separazione dalla moglie ha vissuto per un periodo in hotel. Ha una grande passione per i tatuaggi e ne ha diversi.

La carriera di Paolo Ruffini

Per più di tre anni conduce programmi come MTV On the beach, Hitlist Italia, MTV Mobile Chart e Select. Partecipa con successo al talk show demenziale Bla Bla Bla con Lillo & Greg e figura come autore di Stracult, trasmissione di Rai2 sul cinema di genere.

Nel 2005 recita nel film Natale a Miami di Neri Parenti e l’anno successivo in Natale a New York. Nel 2007 diventa volto del canale Comedy Central e conduce il programma televisivo Amici miei. Nel 2008 fa parte del cast di Natale a Rio e l’anno successivo è tra i protagonisti del film di Carlo Vanzina Un’estate ai Caraibi. Successivamente fa parte del cast di La prima cosa bella di Paolo Virzì.

Conduce, nel 2011, il programma Colorado insieme a Belén Rodríguez, venendo confermato per le successive 5 edizioni. Recita nel film Ex – Amici come prima! e nel 2012 pubblica il suo primo romanzo intitolato Tutto bene. Fa il suo esordio alla regia nel 2013 con il film Fuga di cervelli.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI PAOLO RUFFINI