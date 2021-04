Chi è Paolo Stella: età, carriera, fidanzato, vita privata dell’influencer, direttore creativo, web strategy expert, scrittore ed attore italiano.

Stella, tra gli instagrammer italiani più seguiti nel 2020, aprirà le porte della sua casa a Mtv Cribs Italia, nella puntata in onda mercoledì 28 aprile. Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Paolo Stella: età, altezza, carriera

Nato a Milano il 12 marzo 1978, sotto il segno zodiacale dei Pesci, Paolo Stella ha oggi 43 anni. Dopo la maturità scientifica si iscrive alla facoltà di Architettura, ma abbandona gli studi per dedicarsi alla sua vera passione: la recitazione.

Dal 1993 al 1997 frequenta un corso di teatro, studia il metodo Strasberg, prende parte ad alcuni laboratori con Francesca de Sapio. La prima popolarità arriva nel 2002, quando partecipa alla seconda edizione del programma Amici di Maria De Filippi.

Successivamente recita in diverse fiction: è nel cast di Incantesimo 7 in onda su Rai Uno, tra il 2006 e il 2008 è uno degli interpreti principali delle miniserie tv Un ciclone in famiglia 2, 3 e 4, regia di Carlo Vanzina.

Nel 2007 con la miniserie Donna detective, regia di Cinzia TH Torrini, interpreta il ruolo di Salvatore Rizzo. Nello stesso anno debutta al cinema con Last Minute Marocco, regia di Francesco Falaschi, e La terza madre, regia di Dario Argento.

Paolo Stella: blogger, scrittore e influencer

Il successo sul web di Paolo Stella nasce da un blog intitolato appunto OHMYBLOG, al quale dal 2011 affida pensieri, emozioni e impressioni personali. Il suo amore per la moda non passa inosservato e ben presto arrivano le prime collaborazioni. Diventa web editor per Elle.

Oggi Paolo Stella è uno degli influencer di spicco con ben 378 mila followers su Instagram. Ma non solo: è anche direttore creativo dell’agenzia Next Models dal 2015 e proprietario della società di comunicazione e strategia digitale ASAP Studio.

Nel 2017 ha partecipato al programma Real Time The Influencer.

Per non farsi mancare nulla, Paolo Stella è anche scrittore: nel 2018 ha esordito con il suo primo romanzo, “Meet Me alla boa”. Nel 2020 il suo secondo libro si intitola “Per caso (tanto il caso non esiste)”.

Paolo Stella, vita privata

Non si sa molto della vita sentimentale di Paolo Stella. In una recente intervista, ha affermato di essere “fidanzato da sempre”, ma dal suo profilo Instagram non traspaiono notizie al riguardo.

Alcuni gossip, in passato, parlavano di una sua presunta storia con l’ex tronista Claudio Sona. Nelle Instagram Stories i due sono apparsi in vacanza insieme alle Maldive.

Paolo Stella è inoltre amico della cantante Emma Marrone e di Ornella Vanoni.