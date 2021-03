Paolo Vallesi: “Ho avuto il cancro, ora posso raccontarlo perché è finita. L’ho scoperto mentre partecipavo a ‘Ora o mai più‘”. Oggi il cantante ha partecipato a Oggi è un altro giorno su Rai 1 e sul web sono tornate d’attualità le sue dichiarazioni sul cancro che ha sconfitto.

Paolo Vallesi: “Ho avuto il cancro, ecco perché all’inizio ho preferito non renderlo pubblico”

Nel 2019 durante la trasmissione Vieni da me, Paolo Vallesi confessa di aver avuto il cancro.

“Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino – aveva detto Vallesi. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica”.

Paolo Vallesi ha raggiunto il successo nel 1991. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo, è uno dei pochi cantautori italiani amati in America Latina e Spagna; le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz.

Paolo Vallesi: “Ho avuto il cancro e l’ho sconfitto”, ecco la sua carriera televisiva

Oltre alla carriera di cantante, vanta anche la partecipazione a questi due programmi televisivi:

La talpa 2 (Italia 1, 2005) Concorrente

(Italia 1, 2005) Ora o mai più 2 (Rai 1, 2019) Concorrente, Vincitore.

