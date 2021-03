Paolo Vallesi chi è: età, moglie, figli, vita privata del cantante ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Paolo Vallesi, età, moglie, figli, vita privata e carriera del cantante ospite di Oggi è un altro giorno. Il cantante Paolo Vallesi è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno.

Paolo Vallesi, età e biografia

Paolo Vallesi nasce a Firenze il 18 maggio del 1964 e ha 56 anni di età. Ha raggiunto la sua notorietà nel 1991. Durante la sua carriera ha cantato anche in spagnolo, è uno dei pochi cantautori italiani amati in America Latina e Spagna. Le sue canzoni sono state tradotte in olandese e portoghese e lanciate all’estero da artisti come Marco Borsato e Alejandro Sanz.

Dopo aver studiato pianoforte fin dall’età di nove anni, Vallesi comincia a lavorare nel mondo della discografia come arrangiatore. Nel 1990 pubblica il primo singolo Ritornare a vivere/Sta diventando una donna, il cui brano principale partecipa ad Un disco per l’estate. L’anno seguente Vallesi partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le persone inutili, vincendo nella categoria Giovani. Nel 1992 Paolo ritorna a Sanremo nella categoria Big e si classifica alla terza posizione con il brano La forza della vita.

Paolo Vallesi, moglie, figli e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paolo Vallesi è stato sposato, ma nulla si conosce della moglie e madre di suo figlio. Il primogenito del cantante si chiama Francesco Vallesi, ed è nato il 12 dicembre del 1997. Il cantante ha confessato come in realtà sia stato traumatico trovarsi ad affrontare la separazione dalla ex moglie.

“A 38 anni mi sono separato dalla madre di mio figlio Francesco. Stavamo insieme da quando ne avevo 18, anche se mi imposero di nasconderla perché per fare breccia sul pubblico delle ragazzine era meglio far credere che fossi single. Dopo la separazione, senza mio figlio accanto, è stata dura”, ha dichiarato a Vanity Fair. Attualmente l’autore fiorentino è fidanzato con Sara.

Paolo Vallesi e la malattia

Nel 2019 durante la trasmissione Vieni da me, Paolo Vallesi confessa di aver avuto il cancro. “Ora posso raccontarlo perché è finita e non è più un problema per la mia persona, per i miei familiari e per chi mi sta vicino – aveva detto Vallesi. Non è ho parlato prima perché è una cosa abbastanza di recente, è stata una cosa quasi contemporanea al periodo della mia partecipazione a Ora o mai più, e ho preferito il silenzio perché non volevo che in qualche modo una cosa del genere avesse a che fare con il mio ritorno alla mia carriera artistica”.