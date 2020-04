CITTA’ DEL VATICANO -“In questo momento, penso al Signore crocifisso e alle tante storie di crocifissi, della storia, ma quelli di oggi, di questa pandemia: medici, infermieri, infermiere, suore, sacerdoti, morti al fronte come soldati che hanno dato la vita per amore, resistenti come Maria sotto le croci delle loro comunità, negli ospedali, curando gli ammalati. Oggi anche ci sono crocifissi e crocifisse che muoiono per amore”.

A dirlo Papa Francesco in una telefonata in diretta con la trasmissione di Rai1 “A sua immagine“. “Sono vicino, sono vicino a voi – ha esordito il Pontefice collegandosi in diretta con la trasmissione di Rai1 dialogando per alcuni minuti con la conduttrice Lorena Bianchetti.

In vista della Via Crucis che si svolgerà questa sera, un Venerdì Santo decisamente anomalo per via della quarantena da coronavirus, il Papa ha proseguito: “Sì, sono vicino al popolo di Dio, al più sofferente soprattutto, alle vittime di questa pandemia, al dolore del mondo, ma guardando su, guardando la speranza, che la speranza non delude, non toglie il dolore ma non delude”.

“Sempre la Pasqua finisce nella resurrezione e nella pace – ha aggiunto Francesco – è proprio il compromesso dell’amore che ti fa passare questa strada, dura, ma lui (Gesù, ndr) l’ha fatta prima. E questo ci conforta e ci dà forza”. “Ringrazio tanto e anche io vorrei dire che vi voglio bene, a tutti – ha concluso -. Grazie, che il Signore la benedica e benedica tutti” (fonte: Ansa).