Papu Gomez e il Tapiro di Striscia la Notizia, chi l’ha tirato verso l’inviato Valerio Staffelli? VIDEO

L’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli è andato a consegnare il Tapiro d’oro al Papu Gomez. Gomez però non ha risposto a nessuna domanda e non ha accettato il Tapiro di Striscia. Staffelli allora decide di lasciarlo poggiato sopra la macchina del calciatore argentino.

A quel punto la troupe di Striscia la Notizia si allontana ma si accorge che qualcuno gli ha lanciato contro il Tapiro d’oro, finito a terra e spaccandosi del tutto. Chi l’ha tirato? Gomez dice di no, sono stati Zapata e Gosens? I due calciatori dell’Atalanta infatti sono stati i primi ad allontanare civilmente l’inviato di Striscia.

Tapiro di Striscia, il Papu Gomez si difende su Instagram

“La versione dei fatti che sta circolando – scrive il Papu Gomez sul suo account – sulla vicenda di “Striscia la notizia” è completamente falsa. Non ho mai scagliato alcun oggetto verso l’inviato del programma in questione, Valerio Staffelli. Ho solo scelto – come è mio diritto – di non ricevere nulla e non rispondere alle domande, con massimo rispetto di chi fa il suo lavoro”.

Gasperini-Gomez: è rottura

Papu Gomez ha detto addio all’Atalanta tramite un post su Instragam. Il capitano e il mister, i due simboli del miracolo Atalanta, ormai sono troppo lontani dopo la lite in campo e negli spoiatoi durante la sfida di Champions contro il Midtjylland.

Probabile che a gennaio vada via. Gomez ha mercato: sulle sue tracce si profila un derby tra Milan e Inter ma potrebbe anche andare all’estero. Gomez, su Instragram aveva scritto: “Vi scrivo qui perché non ho nessun modo di difendermi e di parlare con voi. Quando me ne andrà si saprà la verità di tutto. Voi mi conoscete. E conoscete la persona che sono. Vi voglio bene, il vostro capitano”. (Fonti Striscia la Notizia e YouTube).