Brutta lite tra Davide Parenzo ed un medico che nega i morti per Covid nel corso dell’ultima puntata de ‘La Zanzara‘ su Radio24.

Il medico in questione è Pasquale Maria Bacco medico legale e amministratore delegato della Meleam Spa, società di proprietà statunitense con una sede anche a Bitonto (Bari).

Bacco è diventato virale sui social network dopo un suo intervento alla Camera dei deputati dove negava i morti per Covid.

Secondo il medico, la carica virale del Covid è molto bassa e sono morte solamente persone che avevano già patologie pregresse.

Durante il suo intervento a Radio24, Bacco ha ribadito la sua tesi con una certa forza.

“Ci sono persone che non hanno più dignità e purtroppo moltissimi sono miei colleghi. Medici morti in ospedale per il covid? Non è morto nessuno. E dico di più: nessuna persona sana è morta di covid. I morti avevano già patologie”.