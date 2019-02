Parma-Inter streaming Dazn e diretta tv, dove vedere la partita

PARMA – Parma-Inter si gioca il 9 febbraio alle ore 20:30 e verrà trasmessa in diretta streaming esclusiva su Dazn. App visibile su smart tv, su cellulari, pc e tablet.

“Con Marotta è sempre stato allo stesso modo. Il messaggio è sempre stato lo stesso, la società è vicina quotidianamente. Ci siamo legati per 3 anni in estate perché eravamo consapevoli di dover fare un percorso che avrebbe richiesto tempo e per quanto mi riguarda le cose non sono cambiate e nemmeno per la società”: Così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita con il Parma. Il tecnico annuncia che Keita sarà a disposizione per la partita di Europa League con il Rapid Vienna, dubbi su Borja Valero che potrebbe non farcela neppure per giovedì. Poi analizza il momento della squadra:

“Ci è mancato l’ultimo pezzetto di quelle che sono le nostre immense qualità. E’ accaduto qualcosa che ci è venuto contro, situazioni particolari, infortuni, squalifiche, divagazioni in conseguenza del mercato. Nainggolan l’ho visto meglio nell’ultima settimana.

E’ uno di quelli da cui mi aspetto una grande reazione”.

“In queste gare serve lavorare più sulla testa che sulla tattica. Ma dobbiamo metterci anche un po’ più di cuore. Bisogna tirare fuori l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumerci le nostre responsabilità. Dobbiamo lavorare con urgenza sulle cose da migliorare”:

così il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Parma, sfida da vincere per uscire dal momento di crisi della squadra nerazzurra. “Abbiamo diverse cose da migliorare -aggiunge- e lottare su ogni pallone. Contro ogni squadra. La partita di Europa League non è così abbordabile come sembra. C’è in ballo la nostra qualità professionale. Se si arriva alle partite con la forza mentale che si ha e in condizione di esprimere il massimo, si possono vincere tutte”.

‘La squadra sta lavorando sempre alla stessa maniera. L’atteggiamento è quello del calciatore che vuole sistemare le cose. In ballo non ci sono le sorti dell’Inter ma anche quelle della nostra carriera”: lo dice il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Parma. ”E’ un momento in cui è lecito mettere in discussione tutto, senza i risultati i discorsi stanno a zero – aggiunge – ma poi si rischia di fare ulteriore confusione. Ci sono cose che vanno difese, non è tutto da buttare. Dobbiamo andare a fare una prestazione forte, come chiede il momento”.