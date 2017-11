ROMA – A 13 anni dall’esordio televisivo, Patrick Ray Pugliese, il biondo “nato a Teheran e vissuto a Montecarlo”, continua a vivere nei ricordi di fan e telespettatori. Dopo il Grande Fratello, dove partecipò alla quarta edizione, nel settembre 2004 è chiamato da Antonio Ricci per entrare a far parte del TG satirico Striscia la notizia, con uno suo spazio durante il quale ha il compito di consegnare il Gongolo di Platino, alternativa con valenza positiva del più noto Tapiro d’Oro, solitamente consegnato da Valerio Staffelli.

Nell’autunno 2004 partecipa al settore di Buona Domenica intitolato Il condominio (Canale 5) – Buona Domenica. Nel 2006 recita in una puntata di Casa Vianello, intitolata “Reality show”, al fianco di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello: nello stesso periodo partecipa, al fianco di Martina Colombari, alla sit-com Radio Sex in onda su Alice Home Tv sotto la regia di Alessandro Baracco.

Sempre nel 2006 viene nominato Cittadino Onorario di Arcevia nelle Marche, avendo ottenuto la nomina di Cavaliere dell’Ordine dei Protettori della Madonna di Montevago, e ha esposto una mostra personale di suoi quadri nella Stanza Reale del Castello di San Pietro in Musio assumendo, in tale occasione, l’appellativo di Patrick Ray Pugliese D’Arcevia.

Dal 2007 è Dj e produttore discografico, solitamente prediligendo la musica House, Underground, Progressive, Tech-House. Nel 2008 entra nelle sale cinematografiche come interprete de I Picciuli, film nato da un’idea di Alfredo Li Bassi e diretto da Enzo Cittadino. Nel 2008 termina il suo ruolo in Striscia la notizia e inizia una collaborazione con Giampietro Cutrino (Gip) partecipando al progetto One million year.

Nell’inverno-primavera del 2010 partecipa a Le Iene su Italia 1 come inviato. Nel 2011 e nel 2012, in qualità di deejay producer, collabora con Nari&Milani, Dj Joseph B., Francesco Passantino, elaborando alcuni progetti discografici come Satisfaction Monster remix, New flame, Deep House Underground e Name it know it stop it (Patrick Ray & Jünger): contemporaneamente è all’interno del palinsesto radiofonico di m2o col programma Glam, condotto da Carlotta e Alessandro Lippi.

Nel settembre 2011, Patrick è nuovamente nel cast degli inviati di Pomeriggio Cinque con Veronica Ciardi, Serena Garitta e alla new-entry Margherita Zanatta per la stagione televisiva 2011/12, ma per lui (e per la Garitta) questo impegno lavorativo termina nel gennaio 2012. Il 13 febbraio 2012 Patrick (insieme a Ferdinando Giordano e Cristina Del Basso) è chiamato da Endemol per entrare nel Grande Fratello 12 come Invasore e rimane fino alla finale: durante il reality conosce Martina Pascutti, con cui in seguito Patrick si è fidanzato e il 31 agosto 2013 è nato Leone Pugliese, primogenito della coppia. Fino al 2015 è stato ospite fisso di Barbara D’Urso a Domenica Live. Lo scorso anno l’addio alla Pascutti e una nuova fiamma che, si dice, scaldi ora il suo cuore.