ROMA – Tra gli inquilini della casa del Grande Fratello appena iniziato c’è una concorrente che, seppur giovanissima, ha già fatto molto parlare di sé, soprattutto per i suoi amori grandi (in senso anagrafico) e anche un po’ tormentati. Parliamo di Patrizia Bonetti, modella bolognese di 22 anni.

Studentessa di scienze politiche, di origini cubane, ama la bella vita e se la può permettere grazie ai soldi del padre, per sua stessa ammissione. Ama viaggiare e frequentare party, e forse proprio in questi eventi mondani ha incontrati alcuni dei suoi partner come l’imprenditore bolognese Gianluca Vacchi, l’immobiliarista ex marito di Anna Falchi Stefano Ricucci e il figlio del cantante napoletano Gigi D’Alessio, Claudio. “Gli uomini belli – ha spiegato – mi annoiano, così come i miei coetanei”.

La ragazza gira con l’autista e ama il mondo dello spettacolo, come ha spiegato lei stessa nella sua presentazione al Grande Fratello: