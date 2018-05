ROMA – Lite furiosa nello studio di Domenica live tra Karina Cascella e Patrizia Bonetti. Durante il programma si parlava dello scontro di martedì scorso tra la Bonetti e Mariana Falace, concorrente del Grande Fratello. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] La Cascella aveva preso le parti dell’inquilina piuttosto che quelle dell’ospite in studio che allora l’ha apostrofata “la regina del wurstel”.

Karina ha risposto con un video su Instagram in cui ha spiegato: “Mi dite che in puntata la signorina mi ha chiamato regina di non so cosa, io sono regina di tante cose. Quello che so è che io la dignità non l’ho mai persa. Ho sempre lavorato sin da piccola e non sono mai stata con uomini facoltosi per farmi comprare borse o un drink in discoteca. Quindi è inutile, la lascio così!”.