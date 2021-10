Chi è Patrizia Caselli: età, dove e quando è nata, carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice televisiva che rinunciò a un contratto Rai per amore di Bettino Craxi.

Patrizia Caselli è ospite di Serena Bortone nella puntata di martedì 26 ottobre a Oggi è un altro giorno.

Dove e quando è nata: biografia di Patrizia Caselli

Patrizia Caselli nasce a Udine il 13 maggio 1960, sotto il segno zodiacale del Toro. Ha 61 anni e oggi vive in Francia ma della sua vita attuale si sa molto poco.

La sua carriera ha inizio negli anni Settanta: esordisce con alcune pubblicità e poi è al cinema con Nanni Loy. In seguito lavora in alcune tv private, tra cui Antennatre e Telealtomilanese, come showgirl e conduttrice.

Spesso è al fianco di Walter Chiari, col quale ha avuto una lunga relazione terminata nel 1987.

Nei primi anni Ottanta si lancia come cantante e incide anche alcuni 45 giri. Lavora anche in teatro, nello spettacolo Hai mai provato con l’acqua calda? con Walter Chiari e Ivana Monti e nella commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto, con Domenico Modugno.

La carriera di Patrizia Caselli

Nel 1987 Patrizia Caselli debutta in Rai, nel varietà estivo di Rai 2 Bella d’estate, sempre al fianco di Walter Chiari. Poi è nel cast di Chi tiriamo in ballo? presentato tra gli altri da Gigi Sabani e l’anno successivo conduce in solitaria Master 88.

Nel 1989/90 conduce con Luciano Rispoli il programma di Rai 2 La rete, mentre dal 1991 è la prima conduttrice, al fianco di Piero Vigorelli, del contenitore pomeridiano di cronaca Detto tra noi.

Dal 1994 ha lasciato la televisione per seguire Bettino Craxi ad Hammamet.

Patrizia Caselli e Bettino Craxi

Patrizia Caselli è stata l’ultima amante di Bettino Craxi, col quale è stata legata sentimentalmente per 9 anni, dal 1991 sino alla sua morte avvenuta il 19 gennaio 2000.

La scelta di Patrizia Caselli di rompere il contratto con la Rai fece molto scalpore. La conduttrice decise di lasciare tutto e seguire Bettino Craxi in esilio ad Hammamet.

Nel film di Gianni Amelio “Hammamet”, dedicato alle ultime fasi della vita di Bettino Craxi, dopo lo scandalo di Mani Pulite, il ruolo di Patrizia Caselli è interpretato da Claudia Gerini.

A tal proposito, Caselli, ha dichiarato: “Ad Hammamet però c’era anche Anna Craxi. I ruoli erano molto chiari, nessuno negava che io esistessi, c’era il massimo rispetto. Si viveva anche nel rispetto dei luoghi: io me ne stavo in una casa in affitto, evitavo le spiagge che frequentava Anna, il suo campo da golf”.

Marito, figlio: la vita privata di Patrizia Caselli

Oltre che con Walter Chiari, al quale è stata legata dal 1979 al 1987, Patrizia Caselli è stata sposata con il medico Alberto Bossi, con il quale ha adottato un figlio, François.