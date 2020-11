“Farlo sotto le lenzuola? Roba da Cecilia Rodriguez…”. Una frase destinata a far discutere quella di Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip.

Le parole della contessa Patrizia De Blanck su Cecilia Rodriguez partono da una conversazione con Elisabetta Gregoraci. Tra la showgirl calabrese e Pierpaolo Pretelli quella amicizia speciale tanto decantata al Grande Fratello Vip potrebbe infatti essere giunta al capolinea.

Questo dopo che l’ex moglie di Flavio Briatore ha accusato lui di non averla difesa nella puntata di lunedì scorso dagli attacchi di Antonella Elia. La Gregoraci si è sfogata con Patrizia De Blanck, spiegandole che non se la sente di andare oltre con Pretelli e facendo anche il nome di Cecilia Rodriguez, che invece si era lasciata del tutto andare non avendo un figlio a casa che guardava.

“Ma cosa vuol dire andare oltre? Tromb***e sotto le lenzuola? Ma quello non si può fare – ha dichiarato la contessa De Blanck – una persona di livello non lo fa, lo può fare Cecilia Rodriguez che è sciolta e tutto quanto ma te hai un figlio”. Chissà se la sorella di Belen deciderà di replicare?

Le parole di Guenda Goria

Intanto intervistata dal settimanale Chi, Guenda Goria parla della sua esperienza al Grande Fratello Vip. “Partecipare al Grande Fratello Vip – dice Guenda Goria – mi ha salvata: prima mi sentivo fragile, adesso sono forte e pronta a vivere. Sono felice anche perché ho ritrovato mio padre (Amedeo Goria, ndr). È il primo che mi ha chiamata quando sono uscita”.

“Tutti lo hanno insultato – prosegue – perché mi ha dato della bipolare, ma poverino, io l’ho trovato pieno di affetto e dolcezza. Invece, chi non si è degnato di chiamarmi è Telemaco (Dell’Aquila, il suo fidanzato, ndr), ci sono rimasta malissimo. Lui sostiene di essere arrabbiato perché sono usciti gossip sulla sua vita privata, ma in realtà chi ha sollevato la questione non sono io, ma la sua ex moglie”. “Comunque – continua – l’ho lasciato e adesso sono single. Voglio ripartire da me stessa. Un uomo? Ora non è necessario”.

E riguardo ai suoi compagni nella Casa, Guenda dice: “Zorzi è sicuramente il più vero e merita di vincere, mentre la Gregoraci è una persona senza un briciolo di umanità”. (Fonti Chi e Grande Fratello Vip).