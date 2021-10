Patrizia De Blanck, chi è, dove e quando è nata, età, vita privata, i mariti, la malattia, la tv, Mussolini

Patrizia De Blanck è tra gli ospiti di Serena Bortone alla puntata di oggi, giovedì 21 ottobre, di Oggi è un altro giorno, che ricorderà Marina Ripa di Meana a 80 dalla nascita. Ma chi è Patrizia De Blanck?

Chi è Patrizia De Blanck: dove e quando è nata, i mariti, vita privata

Patrizia De Blanck è nata a Roma il 9 novembre del 1940 da Lloyd Dario, ultima discendente della famiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’ Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo De Blanck y Menocal, nipote di Mario García Menocal (terzo presidente di Cuba)

Patrizia De Blanck si è sposata nel 1960 con l’aristocratico britannico Anthony Leigh Milne. Il matrimonio, però, è finito dopo pochi mesi, poiché il baronetto fu colto in flagrante adulterio con il suo migliore amico.

Fidanzatasi con Farouk El Chourbagi, assassinato nel 1964, fu chiamata a testimoniare in occasione dell’inchiesta e del processo per l’omicidio di quest’ultimo, noto alle cronache giudiziarie come il caso Bebawi.

Nel 1971 ha sposato in seconde nozze Giuseppe Drommi, console di Panama, da cui nel 1981 ha la figlia Giada De Blanck.

La carriera in tv

Nel 1958 diventa una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Nel 2002 torna in televisione, come ospite fisso a Chiambretti c’è, mentre l’anno successivo è ospite fisso di Domenica in condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1.

Nel 2008 partecipa con la figlia Giada come concorrente alla sesta edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale. Nello stesso anno pubblica la sua autobiografia, A letto col Diavolo.

Negli anni successivi partecipa come opinionista ai programmi condotti da Barbara D’Urso: Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il 14 settembre 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Patrizia De Blanck e la malattia al volto

Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, Patrizia De Blanck ha rivelato di aver rischiato la vita, nel 2018, a causa di una dacriocistite.

La dacriocistite è un’infezione del sacco lacrimale che si manifesta con l’ostruzione del dotto lacrimale. In età adulta, però, la dacriocistite è causata, in genere, da pneumococchi o streptococchi.

“Il pus era arrivato dietro all’orecchio – ha raccontato De Blanck -. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante. La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico. Mi ha costretto Giada a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante”.

Patrizia De Blanck e Mussolini

Durante una puntata di Live – Non è la D’Urso è emerso da alcuni studi effettuati dal settimanale Oggi che la contessa De Blanck non solo non avrebbe origini nobiliari dirette ma sarebbe figlia del gerarca Asvero Gravelli.

Quest’ultimo sarebbe il frutto dell’amore tra una donna bellissima e Benito Mussolini. “Lei dice che è figlia di Asvero Gravelli, un gerarca fascista molto importante, giornalista e scrittore, vicinissimo al Duce – ha detto il giornalista Giangavino Sulas -. Gravelli altro non è che il figlio di un tipografo di Predappio e di una donna bellissima, che il Duce avrebbe sedotto. Lei è nipote del Duce. A Roma lo sapevano tutti di chi era figlia”.