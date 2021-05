Patrizia De Blanck e la malattia che le ha sfigurato il volto: “Ho rischiato di morire”

La contessa Patrizia De Blanck racconta la dacriocistite, ovvero la malattia che le ha sfigurato il volto e che l’ha portata a rischiare di morire. Quando era tra i concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip infatti in molti hanno notato il volto sfigurato della contessa, che poi ospite di Barbara D’Urso ha raccontato la sua terribile malattia.

La malattia di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck infatti ha rivelato di aver rischiato di morire, nel 2018, a causa di una dacriocistite. La dacriocistite è un’infezione del sacco lacrimale, che si manifesta con l’ostruzione del dotto lacrimale. Si tratta di una patologia di solito frequente nei bambini, nella maggior parte dei casi, auto-risolutiva. In età adulta, però, la dacriocistite è causata, in genere, da pneumococchi o streptococchi.

A Pomeriggio Cinque negli studi di Barbara D’Urso Patrizia De Blanck ha raccontato: “Il pus era arrivato dietro all’orecchio. Stava per raggiungere il cervello. Ho rischiato di morire di meningite fulminante. La scorsa estate ho pianto molto per la morte del mio cane. E le lacrime hanno fatto infezione. Ma non vado mai dal medico”. E ancora: “Mi ha costretto Giada il 10 agosto a correre in pronto soccorso perché il mio viso era completamente deforme. Il medico che mi ha salvato, ha detto che se avessi trascorso un’altra notte così sarei morta per una meningite fulminante”.

La carriera di Patrizia De Blanck

Nel 1958 diventa una delle due vallette del programma televisivo Il Musichiere condotto da Mario Riva. Nel 2002 torna in televisione, prendendo parte come ospite fisso a Chiambretti c’è, mentre l’anno successivo è ospite fisso di Domenica in condotta da Paolo Bonolis. Nel 2005 Patrizia De Blanck partecipa come concorrente al reality show Il ristorante su Rai 1.

Nel 2008 partecipa con la figlia Giada come concorrente alla sesta edizione del reality show L’isola dei famosi, venendo eliminata in semifinale con il 38% dei voti. Nello stesso anno ha pubblicato la sua autobiografia, A letto col Diavolo. Negli anni successivi partecipa come opinionista ai programmi condotti da Barbara D’Urso: Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il 14 settembre 2020 partecipa come concorrente alla quinta edizione del Grande Fratello VIP. Viene eliminata nella puntata del 23 novembre 2020.